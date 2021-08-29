"Для меня не проблема, что не забивают нападающие. Для меня важно, чтобы мы забивали голы. В прошлом сезоне у нас 17 разных игроков забивали голы.

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Если у нас все голы будет забивать один игрок, то любая другая команда под него подстроится, перекроет его, и мы будем зависеть от него. А когда забивает большое количество игроков, сопернику тяжело подстроиться под нашу игру.

Нелегко вливаться в команду сразу, не зная наши принципы игры, не зная трения между игроками. Нужно время для того, чтобы игрок освоился, понимал, что нужно делать, почувствовал своих партнеров.

В моем Шахтере все бразильцы, которые приходили, не играли сразу. Они начинали играть через год, через какое-то определенное время, а сначала выходили играть по 10-15 минут. Они играли часто, но по чуть-чуть. Это время нужно для того чтобы через тренировочный процесс, эти минуты влиться в коллектив. У меня есть терпение", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, среди лучших бомбардиров Динамо текущего сезона полузащитники Виталий Буяльский (5 голов) и Виктор Цыганков (4 гола). Буяльский пока держит первенство и среди всех голеадоров УПЛ.

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