"Не приехали – получайте техническое поражение": Мариуполь не собирается идти ни на какие уступки Карпатам

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин четко очертил позицию клуба по проведению матча с Карпатами, которые не имеют средств для выезда на восток Украины.

"История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Когда первый раз случилась ситуация с массовым заболеванием игроков Карпат, наш клуб пошел навстречу коллегам по максимуму. Мы не выставляли никаких требований о техническом поражении. У нас недавно прошла конференция клубов второй шестерки. Мы обсуждали вариант доигрывания с Карпатами. Когда директор Карпат Ящишин спросил, как мы можем помочь, я озвучил, что наш клуб понимает сложную ситуацию, так же идет навстречу.

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Предстоящий матч, который должен был быть 1 июля, все расходы по организации мы готовы были взять на себя. Де-факто это был бы наш матч, хотя де-юре это должен быть выездной матч для нас.

Мы готовы были поддержать Карпаты в этой ситуации, готовы были взять расходы по проведению матча в Мариуполе. Там вроде поддержали. А сейчас мы получаем информацию, что матч не состоится. Получили ее задним числом, руководство Карпат навстречу не выходит. Мы разочарованы. Далее мы уже не будем толерантными. Будем вести разговор о техническое поражении. Не приехали – получайте техническое поражение", – заявил Санин в комментарии Футбол NEWS.

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