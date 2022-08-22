Руслан Малиновский забил единственный гол Аталанты в поединке против действующих чемпионов Италии. Матч в Бергамо завершился со счетом 1:1.

Гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Милан – 1:1

"Это немного похоже на те матчи, которые подходят Малиновскому. Против таких команд он может играть в нападении, но против более закрытых коллективов мне нужен настоящий форвард. Не случайно другие клубы покупают именно нападающих. В том, что мне нужен новый форвард, нет ничего удивительного. Иногда Аталанта расплачивалась за отсутствие чистого нападающего, который может регулярно находиться в этой зоне.

Он приходил в Аталанту как полузащитник, но адаптировался к игре в атаке, потому что мы потеряли Гомеса и Иличича. Малиновский всегда играл у меня – выходил против Сампдории, участвовал в товарищеских матчах. Мы адаптировали Руслана к игре в атаке, но я не могу представить, чтобы он стал форвардом", – цитирует Гасперини Sportface.

После двух туров Серии А 2022/23 в активе украинца гол и ассист. Несмотря на это, 29-летний Малиновский может сменить клуб – главным претендентом на игрока сборной Украины называют Тоттенхэм. Также есть интерес от Марселя и Ноттингем Форест.

Аталанта остановила Милан в матче Серии А – Малиновский забил еще и гол, став лучшим после героя