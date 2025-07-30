"Всегда приятно играть "на ноль" в защите – это результат работы всей команды и тренерского штаба, а не только игроков обороны.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Поддержка в Люблине чувствовалась, однако на Мальте тоже было достаточно болельщиков из Украины, которые нас очень хорошо поддерживали. Хотя в Люблине мы чувствуем себя как дома, все наши мысли о том, чтобы вернуться в Украину и играть еврокубковые матчи дома.

Показалось, что в ответном матче Динамо продемонстрировало лучшую скорость? После подготовки на летних сборах мы сыграли всего два матча, считаю, с каждым последующим поединком мы все больше входим в ритм сезона и, надеюсь, будем действовать в более быстром темпе.

Свой гол особо не праздновал, потому что не поверил, что наконец забил. Богу виднее, не повезло, наверное, пока еще не время. Надеюсь, позже удастся отличиться. Мог быть дебютный гол, но не сложилось, следовательно, это произойдет позже.

Относительно старта УПЛ... Конечно, непросто играть через два дня на третий учитывая частые переезды, но у нас нет другого выбора. Мы готовимся к каждой игре, к каждому сопернику. У нас большой состав, есть ротация на позициях, много замен. Считаю, у нас есть все, чтобы мы могли спокойно играть через два дня на третий.

Есть ли разница, с кем играть в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов – Маккаби или Пафосом? Мне кажется, нет. Оба соперника – это качественные команды, которые выступают в квалификации Лиги чемпионов так же как и мы, поэтому нужно будет серьезно настраиваться на любую из этих команд и плодотворно готовиться", – цитирует Биловара официальный сайт Динамо.

Напомним, в ответном матче Кристиан сумел открыть счет на 11-й минуте, однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой. За партнера отомстили Ванат, Бражко и Михавко, повторив результат первой игры.

Динамо вышло в следующий раунд квалификации ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун Спартанс