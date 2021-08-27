Боруссия М продолжает ностальгировать по прошлому сезону, когда команда играла в еврокубках.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в группе D сыграют Интер Милан, Реал Мадрид, Шахтер и Шериф.

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Стоит отметить, что в прошлом году был аналогичный квартет, только вместо молдавского Шерифа была Боруссия М. Немецкий клуб по этому случаю решил потроллить, написав в Twitter "Не позвали на воссоединение группы D".

Стоит отметить, что год назад Боруссии М удалось занять второе место в группе ЛЧ, а Шахтер по сумме двух матчей немцы разбили со счетом 10:0. По итогам прошлого сезона Бундеслиги Боруссия финишировала 8-й и осталась без еврокубков.

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