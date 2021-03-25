"Не поверите, пока не увидите": Барселона получит форму с сумасшедшим набором цветов
13:23 - Читати українською
Третий комплект формы Барселоны на сезон 2021/22 может изрядно удивить фанатов клуба.
Фотографии новой экипировки каталонцев опубликовал сайт Footy Headlines.
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Дизайнеры Nike выбрали невероятную комбинацию форм и цветов. Смешалось все – желтая основа, гранатово-синие элементы, черные геометрические фигуры. Издание COPE дало красноречивую характеристику новой форме: "Не поверите, пока не увидите".
Добавим, что в текущем сезоне Барселона сохраняет шансы на "золотой дубль", но из Лиги чемпионов команда Кумана уже вылетела.
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