"Украинские футболисты получили инъекцию психологии победителей на матчи с любым соперником. Играя в еврокубках, наши ребята понимали, что можно обыграть любого оппонента. Могли ли украинцы обыграть французов? Да, могли это сделать. В принципе, это было бы закономерно.

"С победой, Украина!": Шева удивляет мир, дежавю имени Жерсона, Малину обделили – сборную хвалят, но есть вопросы

Вся Европа и весь мир в очередной раз увидели, что Украина умеет готовить очень много талантов. Наши ребята показали в Париже достаточно хороший уровень. Был ли реализован весь потенциал? Нет. Мы могли выиграть у французов.

Сейчас набранное очко в Париже очень много значит. Это значит, что мы реально можем группу выиграть и выйти на чемпионат мира. Я осмелюсь предположить, что мы не потеряем ни одного очка в ответной игре с Францией. Травмированные ребята восстановятся, состав станет еще сильнее, а потому реально вижу, что мы способны набрать сто процентов очков в поединке с французами в Киеве.

Ярмоленко, Цыганков вернутся в обойму, кто-то из молодежки о себе заявит и присоединится к команде Андрея Шевченко. В любом случае потенциал сборной Украины очень велик. Выиграв в Киеве у французов, мы можем занять первое место в группе и напрямую попасть на мундиаль. Эта планка уже поставлена", – поделился Грозный в интервью Sport.ua.

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

"З VAR це була б впевнена перемога України": фанати Франції знищують своїх і бояться наших – Шевченко з особливою роллю