"Если брать в целом по самоотдаче, интерпретации игры, первый тайм был очень качественный и удачный с нашей стороны. Игроки правильно действовали и двигали мяч в те зоны, в которые нужно было, о которых мы договаривались, мы создавали моменты. Да, не хватает технического и индивидуального мастерства, но сама игра понравилась, за исключением некоторых моментов, когда мы были в атаке и в завершающей фазе не доводили мяч до логического завершения, не доводили до ударов и получали быстрые атаки в свои ворота.

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Второй тайм вообще не понравился. Некоторые игроки элементарно не понимали те события, которые происходят на поле. Играли у себя внизу, не двигали мяч вверх и плохо читали игру. Очень много времени на это потратили, за исключением последних 10 минут, когда начали играть вертикально. Александрия – команда опытная, грамотная и без больших проблем довела игру до победы", – сказал Кобин для УПЛ ТВ.

Напомним, сейчас Ингулец занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Василия Кобина 17 баллов после 16-ти туров чемпионата.

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