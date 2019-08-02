"Не понимаю, за что меня критиковали", – Моуринью вспомнил период работы в Манчестер Юнайтед

Известный наставник Жозе Моуринью вспомнил времена своего пребывания на Олд Траффорд и споры с журналистами.

"Это был тяжелый период. Я всегда чувствовал, что выиграть Лигу Европы – это фантастика и не выглядело так, как было на самом деле, так, как люди это воспринимают.

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Финишировать вторым в АПЛ было даже лучшим достижением, поэтому я чувствовал себя примерно так: "Я очень хорошо работаю. Я отдаю все и не получаю того, что заслуживаю".

Единственное, что могу пообещать – то, что когда я возглавлю следующую команду, я буду настолько счастливым, что буду приходить на пресс-конференции с большой улыбкой", – цитирует Моуринью Sky Sports.

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