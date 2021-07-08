"Да, потрясающая игра, но я не уверен, что вы хотите прислушаться к моему мнению. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Это точно не пенальти. Победила лучшая команда, Англия заслужила победу.

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Англия была фантастической, но для меня это не пенальти. На таком уровне, в полуфинале Евро, я действительно не понимаю решение рефери. И еще меньше я не понимаю того факта, что VAR не отменил решение судьи", – отметил Моуринью в эфире talkSport.

Напомним, Англия переиграла Данию в полуфинальном поединке Евро-2020 (2:1), а решающий гол был забит после сомнительного пенальти. Интересно, что арбитр даже не пошел посмотреть эпизод, который решил судьбу полуфинала Евро-2020.

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