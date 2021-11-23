– Главной задачей сегодня было добиться результата, еще раз сыграть в Юношеской Лиге УЕФА, для ребят это престижно. То, что мы победили и завоевали три очка – это самое главное.

– Как это побеждать Баварию? Как вы поздравили ребят в раздевалке?

– Мы уже второй раз обыгрываем эту команду. После того, как мы забили, ребята почувствовали уверенность, даже немного переросшую в самоуверенность. И в перерыве и после игры мы с ними говорили о том, что в таких матчах нельзя допускать никакого расслабления, а необходимо играть сконцентрировано до последней минуты.

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– Ваши подопечные прекрасно играют на юношеском уровне против именитых соперников, а как их довести до взрослого футбола, чтобы там они тоже были лучшими?

– Мы каждый день с ними об этом говорим. Все зависит только от них самих и от того, как они будут работать, будут прогрессировать. Мы лишь подсказываем, учим тренироваться, работать, психологически настраиваться на матчи, иметь правильную мотивацию, в частности, находить ее самостоятельно, а не использовать внешние факторы – тренеров, родителей, девушек. Они должны сами понимать, для чего каждый день выходят на тренировки. Рабочий процесс дает результат и воплощается на футбольном поле в матчах.

– Бавария забила свой первый мяч на групповом этапе, это результат ошибки наших футболистов?

– К этому привел ряд ошибок в обороне. Как я уже говорил, ребята начали играть вальяжно, кто-то не добегал, начали выносить мячи через середину, играть в короткий пас на своей половине поля в районе штрафной – все это привело к потере мяча и гола в наши ворота. Словом, имели место расконцентрация и расхлябанность в конце матча. Понятно, что Филатов неудачно вынес мяч, но есть игроки, которые направляют его и встречают. Он ошибся, но это можно компенсировать. В том, что мы пропускаем мячи, виновата вся команда. Перед этим ребята могли трижды вынести мяч, но пытались его сохранить, хотя мы и просили вблизи своей штрафной через короткий пас и дриблинг не выходить, а играть через средние и длинные передачи. Словом, вся команда не справилась с этой ситуацией.

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– Почему пенальти бил Бражко?

– А кому вы предлагаете бить? Бражко забивает уже третий пенальти, он штатный пенальтист, и исполнял одиннадцатиметровый. И сделал это уверенно, хладнокровно, разведя мяч и вратаря по разным углам. Он молодец, можно только поаплодировать. Что касается фола на Волошине, то касание было, когда он пробросил мяч, так что пенальти стопроцентный. Правда, не понимаю, почему все игроки соперника побежали апеллировать к судье, а их тренер получил красную карточку.

– В заключительном матче группового этапа против Бенфики вас устроит и ничья?

– У нас каждая игра, как чемпионская. Поедем в Португалию, и там будем воевать, стараться и добывать очки, – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

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