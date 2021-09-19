"Это был ключевой матч тура, несмотря на разные весовые категории. У Динамо не было реальных шансов забить. Были моменты, полумоменты, но чтобы реализовать свое преимущество в позиционной атаке, нужно иметь лучших форвардов.

Дело в том, что Кривушкин выбрал такую ​​тактику – если контакт, то это фол. Если футболист упал – это фол. Для таких команд нужен арбитр хорошего уровня, который понимает футбол, дает играть и фиксирует только умышленные нарушения.

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Вынесение дисциплинарных санкций главным арбитром матча не "влезают ни в какие ворота". Любые нарушения – желтая карточка. Фолы были, но желтых карточек явно многовато. 10 желтых – можно подумать, что была бойня, но матч был достаточно спокойным, без грубости. Лишь в конце матча Кирюханцев головой боднул и справедиво получил красную карточку.

Желтая Буяльского вызвала волну недовольства у Луческу. Так бурно он реагировал только тогда, когда с Шахтером играл против Динамо. Какая там отмашка? Нарушение, которое имеет контакт, наказывается штрафным ударом. Виталий действовал неосторожно, рука по инерции задела лицо соперника. Да, это нарушение, но не на желтую карточку. Дисциплинарные санкции не применяются.

Кривушкину нужно прочитать двенадцатое правило в первом пункте. Сидорчук получил желтую после борьбы корпусом с Цуриковым. Я бы в такой ситуации даже не остановил игру. Футбол – контактный вид спорта. Далее Буяльский борется с Мирошниченко – фол Буяльскому, хотя никакого нарушения не было. Спинелли тоже получил горчичник непонятно за что. Бойко же получил желтую за свои эмоции по делу.

Ключевой момент – назначение одиннадцатиметрового удара. Рыбалка придержал Гармаша. VAR порекомендовал посмотреть повторы и Кривушкин поставил пенальти. Контакт был и не скажешь, что ошиблись арбитры или VAR. Пусть Рыбалка подумает, для чего он это делал, когда есть VAR.

Видимо, это такой уровень судейства, когда Кривушкин постоянно перестраховывается желтыми карточками. Он не является арбитром ФИФА. Не понимаю, почему комитет арбитров назначил его на эту игру. Такие матчи должны судить арбитры ФИФА. В общем, игра была легкой для судейства, только Кривушкину не удалось разобраться в ситуациях: борьбе, контактах, падениях", – сказал Ступар в комментарии 1927.kiev.ua.

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