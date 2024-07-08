"Я не понимаю критики в адрес Гарета Саутгейта. Особенно после всего того, что он сделал для страны и нас, игроков. Он вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не был столь успешен в сборной Англии в последнее время. Мы, игроки, любим его, он именно тот, кто нам нужен. Гарет позволяет нам выходить на поле и быть лучшими. Он проявил большую веру и доверие, вызвав меня на Евро.

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Две последние игры сплотили нас как команду. Мы всегда были сплоченной группой, но когда мы переживаем что-то подобное, это нас еще больше объединяет. С каждой игрой мы становимся лучше, есть вещи, которые нам еще нужно улучшить, но в целом мы выглядим хорошо. У нас гораздо больше веры и единства, чем когда-либо. Все с нетерпением ждут еще одного полуфинала и, надеюсь, выхода в финал", – цитирует Шоу ВВС.

Напомним, что Саутгейт поддался критике за непривлекательную игру своей команды на Евро, а также за плохую физическую форму игроков, которые не выдерживают высокий темп игры и не прессингуют.

Матч Нидерланды – Англия будет сыгран 10-го июля.

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