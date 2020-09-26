"На мой взгляд, это правило – ерунда. Не могу понять, как все в футболе – Премьер-лига, судьи, руководители и тренеры – позволили внедрить это правило. У меня нет никаких сомнений, что оно разрушает футбол.

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Мы не можем понять, что считается игрой рукой, а что нет. Идея в том, что можно посмотреть момент на экране, и засчитать его как игру рукой, но это полная чушь. Я не хочу ни получать за счет этого преимущество, ни проигрывать", – приводит слова Ходжсона Goal.

Напомним, Кристал Пэлас Ходжсона уступил Эвертону (1:2), а решающий гол забил Ришарлисон с пенальти за попадание мяча в руку Уорда с близкого расстояния.

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