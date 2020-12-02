"Разница между Динамо Киев и Динамо Брест? Базы – это очевидно, условия в Киеве другие. Относительно болельщиков – никаких вопросов, я вообще не чувствую разницы.

Сейчас, глядя на Динамо, немного у них не тот уровень, наверное, который был раньше. Считаю, что этому поколению футболистов надо добавлять, тренироваться, расти, достигать результатов на европейской арене, конкурировать с Шахтером.

Милевский подтвердил, что покидает Динамо Брест – форвард "хлопнул дверью" эффектным голом

У них сейчас новый тренер – Мирча Луческу. Что я могу сказать... Я не то, чтобы против Мирчи Луческу. Я просто немного не понимаю того, как он мог возглавить команду. То, что он хороший специалист, – вопросов нет. Но как он мог возглавить Динамо после Шахтера – для меня это непонятно.

Разница в классе между Динамо Киев и Динамо Брест очевидна. Она огромна. Мы встречались, и нам набили торбу без шансов. Но в брестском Динамо именно коллектив был и остается сильнее. В киевском Динамо мы больше дружили кучками – бразильцы себе, балканцы себе, украинцы себе. Были такие группки ", –рассказал нападающий в эфире Youtube-канала Миля.

Заметим, 35-летний Милевский уже сыграл свой последний матч за Динамо Брест и продолжит карьеру в другом клубе.

"BMW придбав у 18. Тренер запитав: "Ти з глузду з’їхав?": українець, який грав за Шальке, а потім круто змінив життя