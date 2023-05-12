"Я не понимаю этого, но больше не буду жаловаться. Мы должны адаптироваться, такие обстоятельства. Я уверен, что АПЛ хочет нам помочь, они не стремятся ставить нас в неудобное положение. Проблема в календаре, количестве соревнований и матчей. Я думаю, что мы не сможем играть в субботу из-за Евровидения, правоохранители не могут гарантировать безопасность на двух масштабных мероприятиях одновременно.

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С Эвертоном всегда сложные матчи из-за атмосферы на стадионе и потому, что это инициативная команда. Это финальный этап сезона, и хотя у нас есть Лига чемпионов, наше внимание сосредоточено на Эвертоне. Ни на чем другом.

Прошло одиннадцать месяцев работы в Премьер-лиге, у нас нет времени подготовиться к игре с Реалом, потому что мы играем в воскресенье. Но нашим настоящим приоритетом является Гудисон Парк. Мы играем во всех турнирах, нам приходится меняться и адаптироваться. У нас осталось четыре игры чемпионата, важно сохранить то, что уже есть. Я думаю, что Арсенал выиграет оставшиеся три игры. Я хотел бы, чтобы они потеряли очки, правда, но я думаю, что они наберут еще девять", – цитирует Гвардиолу AS.

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