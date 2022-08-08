"Единый пул – это самый эффективный способ самоорганизации футбольных клубов и максимально прибыльной реализации футбольных медиа-прав. В нынешней ситуации предложение Setanta Sports самое выгодное. Конечно, можно дискутировать по поводу объема предложенных средств, их распределения, других особенностйе. Меня удивила и расстроила та категоричность, с которой говорили о том, чтобы отклонить предложение Setanta Sports, более того – о возможности выхода из пула, организации бесплатных трансляций на государственных телеканалах… Вот переход за красные линии!

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Мы сейчас говорим в исторический момент – клубы УПЛ впервые настолько приблизились к тому, чтобы создать единый пул. В нашей ситуации вернуться к бесплатным трансляциям – это даже не один, а десять шагов назад. Пока потенциальный транслятор работает над пакетом оплаты за просмотр УПЛ в размере 35 грн в месяц – это стоимость чашки кофе. Если болельщик даже столько не готов заплатить за футбол в ситуации, когда нельзя сходить на стадион вживую, то о каком развитии можно говорить?

Говорят, что 100 тысяч долларов для клуба – не деньги. А вот для Вереса это деньги. И я уверен, что не только для одного Вереса. Мы могли бы перекрыть часть каких-либо расходов и не тратиться на проведение трансляций, как это было раньше, когда клубы низших лиг сами вынуждены были организовывать съемку и показ домашних игр.

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Поэтому я не понимаю игру в популизм и коммунизм, которую ведут некоторые коллеги, утверждая, что они за "бесплатный футбол". "Бесплатный" – это всегда за чьи-то деньги. Госбюджета, других клубов. А профессиональный футбол – он о том, что самим нужно зарабатывать и жить в соответствии со своими затратами. А кто не согласен – если у него есть собственные средства, пусть инвестирует: создаст продакшн, телеканал, возьмет на себя обязательства на те же три сезона. Тогда можно будет о чем-то конкретном говорить", – цитирует Надеина Fanday.