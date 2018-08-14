"Не понимаю, что Эмери делал в течение 6 недель": Адамс раскритиковал Арсенала

Бывший игрок лондонского Арсенала Тони Адамс откровенно висказался об игре подопечных Унаи Эмери в матче 1 тура АПЛ против Манчестер Сити (0:2).

"После Арсена, который всегда играл в открытый и атакующий футбол, я действительно хотел нового тренера, который подтянет игру команды.

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Я хотел, чтобы он поставил нового голкипера Бернда Лено, работал с четверкой защитников, двумя центрхавами и сохранял ворота сухими.

Но я этого не увидел. Считаю, что он принял много неверных решений. 3 его лучших игрока были на замене (Ляказетт, Лихтштайнер и Торрейра), не знаю, почему он не выпустил их в старте.

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Я не вижу того, чтобы Эмери вернул Арсенал в борьбу за трофеи. Я не знаю, что он делал последние 6 недель", – сказал Адамс TalkSPORT.