"Я пойду на праздничный ужин со Стивом Брюсом в воскресенье и знаю, что он скажет: "Почему именно мы должны были играть с Манчестер Юнайтед в первом матче Криштиану Роналду после возвращения?!" Я не помню такого шума вокруг Олд Траффорд с тех пор, как приехал Эрик Кантона.

Сказочный камбек Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Я появился на стадионе в 11:45, и он был уже битком набит. Даже после игры, в тот момент, когда фанаты уже обычно идут с арены, здесь они слонялись вокруг, просто наслаждаясь атмосферой. Все программки, которые обычно остаются непроданными, раскупили – все отмечали день возвращения Криштиану.

Не думаю, что когда-нибудь видел, чтобы столько стюардов защищали игрока, когда он давал интервью в поля. Многие фанаты остались в надежде увидеть его или взять автограф. Это было как возвращение к дням славы, он дал этому месту новую веру.

Криштиану показал в субботу, что он может изменить для этой команды. Манчестер Юнайтед не показывает чего-то выдающегося, но этот парень будет делать разницу. Он чувствует моменты, он эффективен, он на другом уровне. У него есть харизма, чтобы захватить толпу и поднять его настроение. Уровень поддержки в субботу был на уровне матчей против Ливерпуля, Манчестер Сити или Челси.

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Многие игроки, которые вернулись из сборных, как бы сбились с пути. Возможно, в прошлом году МЮ в такой ситуации сыграл бы вничью, но Криштиану Роналду всегда стремится к победе. Именно для этого он и вернулся в клуб. Он здесь не ради сказки с несчастливым концом", – поделился Робсон в интервью Daily Mail.

Напомним, Роналду вчера, 11 сентября, триумфально вернулся на Олд Траффорд, отметившись дублем и помог обыграть Ньюкасл (4:1).

Манчестер Юнайтед с феерическим возвращением Роналду разгромил Ньюкасл, Челси благодаря дублю Лукаку одолел Астон Виллу