"В списке будет еще один игрок, старше 23 лет. В общем их будет трое, больше я не могу ничего сказать. Сложность в том, что нужно спрашивать клубы, которые имеют право не отпускать игроков.

Мбаппе узнал судьбу по Олимпиаде – Анри вернул Ляказетта в сборную Франции и не вызвал ни одного игрока Реала

Мы не подводим черту, надежда есть. Мы не знаем, что произойдет, но я должен дать относительно реальный список и не делать того, чего нет в реальности. Список может меняться, но его необходимо объявить, чтобы игроки могли подготовиться.

Двери ни для кого не закрыты. Обсуждений не бывает – ты приходишь, спрашиваешь, и уходишь, если тебе говорят "нет". Я не получал столько отказов со времен, когда учился в колледже!

Люди, с которыми я общался в Реале, были очень прямолинейны. Отказы клубов меня не удивляют и не расстраивают, это их право. Возможность клубов отказать усложняет задачу.

Обсуждение по поводу третьего игрока, старше 23 лет закончилось просто за дверью перед пресс-конференцией, я жду точного ответа. Я стараюсь быть честным и не давать ложных надежд. Когда что-то произойдет, вы узнаете об этом. Но французские клубы мне еще не отказывали", – цитирует RMC Sport наставника французов.

Напомним, что Олимпийские игры состоятся в Париже с 24 июля по 10 августа.

Кубок Франції – особливий турнір: жертви Динамо і Шахтаря, тіні забутих клубів та кілька комбайнів під Стад де Франс