"Не планируют сбавлять обороты": Цыганык назвал фаворита противостояния между Шахтером и Зарей
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ между донецкой и луганской командами.
"Трудный ожидается матч. Заря уступила Ингульцу. Они будут злыми, потому что им нельзя терять очки. Будет больше желание исправиться за предыдущий провал.
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Александрия и Динамо Киев активно подбираются, но Шахтер все отлично понимает. Они гонятся за СК Днепр-1, не планируют сбавлять обороты. Тем более уже 19 ноября состоится очное противостояние между командами – это будет очень интересная игра. Сегодня терять очки "горнякам" однозначно нежелательно. Они проводили ротацию в предыдущих встречах против Ингульца и Вереса. Лидеры команды должны быть в должной физической форме. Поэтому считаю, что команда Йовичевича должна быть лучшей в битве против коллектива Патрика ван Леувена", – цитирует Цыганыка РБ.
Напомним, поединок между Шахтером и Зарей состоится сегодня, 13 ноября, в 15:00.