Довбик был признан одним из худших игроков Ромы в этой встрече. Он нанес два удара по воротам, оба оказались неточными.

Довбык получил оценку за матч с Эвертоном – так его еще не критиковали

"Он долгое время не играл, но восстанавливается физически и усердно тренируется. Я читал, что Довбик мне не нравится, но не пишите об этом, потому что я никогда этого не говорил. Мне нравятся все игроки Ромы, пока они в Роме, и я приложу все усилия, чтобы работать с ними, особенно потому, что, как я уже сказал, они невероятно преданы своему делу; они очень хорошо тренируются, и этого для меня более чем достаточно. Вы можете оценить их игру", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Рома победила Эвертон – Миколенко травмировался, Довбыку показали, как нужно забивать