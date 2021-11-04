"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому многие футболисты играют не на своих позициях.

Заря – ЦСКА София – 2:0 – видео голов и обзор матча

На первый план вышла борьба, где сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на ноль и ждем своего шанса. Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы удовлетворены результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в состав", – цитирует Скрипника Fanday.

Добавим, что Заря завоевала 6 очков и по крайней мере временно догнала Рому на второй строчке группы С.

Заря на последних минутах дожала ЦСКА – голы иранских форвардов вернули луганчан в борьбу за евровесну

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