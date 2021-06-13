Сергей Палкин после трансфера 23-летнего хавбека заявил, что "горняки" настроены вкладывать средства в новых игроков, и сразу анонсировал еще одно усиление в ближайшее время.

Шахтер объявил о трансфере Педриньо

"Мы всегда инвестировали в футболистов и всегда получали результат от наших инвестиций. Вы же прекрасно понимаете, что если не инвестировать, то ничего и не будет. Сегодня наша главная задача и цель – достичь серьезных результатов в Лиге чемпионов. Вся концентрация – в этом направлении. Я надеюсь, на следующей неделе будет еще один трансфер. Ждите и все услышите", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

К слову, Педриньо стал первым новичком дончан после прихода Роберто Де Дзерби. За него "горняки" заплатили Бенфике 18 млн евро, что стало вторым самым дорогим трансфером в истории клуба.

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