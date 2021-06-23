Не Пасичами единственными: в Вересе может воссоединиться еще один дуэт братьев
Ровенский новичок УПЛ продолжает искать усиление на сезон 2021/22.
Сергей Шестаков может пополнить ряды Вереса перед стартом нового сезона, сообщает FootBoom.
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Если трансфер удастся осуществить, то 31-летний хавбек воссоединится в ровенском коллективе со своим братом – Михаилом. Интересно, что оба на профессиональном уровне вместе никогда не играли.
Сергей сейчас выступает в Венгрии за Диошдьёр, куда перебрался в 2018-м из Олимпика. В прошлом сезоне он сыграл 23 встречи во всех турнирах – без результативных действий. Его контракт рассчитан до следующего лета.
К слову, в новом сезоне за "народных" уже будет играть один дуэт братьев – Евгений и Геннадий Пасичи.
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