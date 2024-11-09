"Я думаю, что мы очистили воздух после 1:5 от Фиорентины. Я никогда не думал о том, чтобы сделать шаг назад.

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Я много работал и не отступлю ни на шаг. Это нелегко, потому что иногда что-то видишь, а потом оно исчезает. Это правда. Я видел улучшение в одних матчах и тьму в других", – сказал Юрич на пресс-конференции.

Напомним, поражение от Вероны (2:3) могло стать решающим для хорватского тренера, поскольку стало третьим за четыре последних тура Серии А.

Руководство клуба решило оставить специалиста на посту еще на два матча: в Лиге Европы против бельгийского Униона команда сыграла вничью 1:1. Впереди – встреча с Болоньей в Серии А, которая состоится завтра, 10 ноября, в 16:00.

Отметим, что руководство Ромы уже имеет кандидата на замену хорвату - это экс-тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини.

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