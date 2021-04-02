Нападающий Барселоны Ансу Фати переживает не самые лучшие времена. Футболист никак не может оправиться от травмы, которую получил еще в ноябре 2020 года в матче Ла Лиги против Бетиса. Разрыв внутреннего мениска левого колена заставил Ансу лечь под нож, что, однако, не слишком помогло. Врачи настаивают на повторной операции (по удалению мениска), но игрок предпочитает лечение инъекциями.

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Несмотря на все трудности, 18-летний игрок каталонцев не падает духом и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, где выполняет реабилитационные упражнения, подписав: "Восстанавливаюсь, чтобы скоро вернуться на поле".

Криштиану Роналду репостнул это видео к себе в Сторис и написал: "Давай, вперед, Ансу Фати, ты скоро вернешься! Не останавливайся!".

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