Вратарь Лацио Иван Проведель поделился впечатлениями от мяча, который он забил в ворота Атлетико в первом матче группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

"Сарри просил меня пойти в штрафную площадку соперника. Было слишком много путаницы, мне сказали, сколько времени осталось, и я ушел.

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Могу сказать, что я черпал вдохновение в Иммобиле, я вижу, как он делает эти движения каждый день. Заметил, что Луис Альберто владел мячом, и обычно он подает на дальнюю штангу, поэтому знал где расположиться. После? Я не осознавал, что забил. Хотя мы не выиграли, я наслаждаюсь этим моментом", – цитирует голкипера RMC Sport.

Иван Проведель выступает за Лацио с 2022 года. В общей сложности за римскую команду он сыграл 50 матчей.

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