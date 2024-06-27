"К сожалению, не о таком Евро я мечтал. Готовиться столько времени ментально и физически, чтобы в самом начале первой игры его закончить...

"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова

Нет никаких оправданий, только боль и разочарование. Хотелось подарить положительные эмоции своей семье, друзьям и украинскому народу, но этого не удалось.

Несмотря на все плохое, что случается, жду следующего шанса, чтобы начать снова. И пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться – это точно не про украинцев. И точно не про меня.

Спасибо людям за поддержку на протяжении этого маленького отрезка. Команда правильно отреагировала на неудачу и показала, что мы можем конкурировать со всеми. Действительно верю, что нам еще будет что праздновать", – написал Цыганков на своей странице в Instagram.

Напомним, по итогам группового этапа сборная Украины с 4-мя очками финишировала последней. У Словакии, Бельгии и Румынии столько же очков, но лучше разница голов.

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