"Не имею к сборной и Петракову никаких претензий. Я смотрел все игры нашей команды, которые она провела на сборах и в плей-офф. Ну не дается он нам, боженька не хочет нам помочь, ничего не можем сделать. Но нашим ребятам не должно быть стыдно за игры, которые они провели в Шотландии и Уэльсе. В Шотландии команда провела очень хорошую игру. Когда я еще тренировал, то специалисты, которые были постарше, говорили: "Покажи мне свою среднюю линию, и я скажу, какая у вас команда".

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Что касается игры с Уэльсом, то наш тренерский штаб видел и знал, что они играют вторым номером, от обороны, на контратаках. Возможно, не нужно было прессинговать на половине поля сборной Уэльса. Стоило затянуть их к себе, и тогда мы играли бы вторым номером, на контратаках. Уэльс мог забить второй и третий мяч, когда выходили в контратаки, но наши ребята выглядели очень хорошо. У нас есть команда, есть молодые ребята, которые растут.

Пусть Петраков продолжает работать со сборной. Я его хорошо знаю, работал с ним в Федерации футбола. Он молодец, умный. Я видел, что он нормально общается со всеми ребятами. Так что не надо трогать, у нас есть команда, молодежь, которая ежедневно растет. Очень тяжело пережить то, что мы не попали на чемпионат мира, я понимаю. Но нужно жить дальше, выигрывать войну с Россией и гнать их не в Москву, а в Сибирь", – сказал Сабо в программе "Головна команда".

Напомним, сборная Украины успешно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций, одолев Ирландию. Уже в субботу, 11 июня, "сине-желтых" ждет очередной соперник в турнире – Армения.

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