"Полесье однозначно выше классом за эту Санта-Колому. Житомирцам нужно собраться, настроиться и проявить свои сильные качества. Доказать на поле, что их команда действительно сильнее, а не так, как в первой игре, даже не знаю, как это мягко назвать... Они уже до матча выиграли, а так нельзя...

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Быстрый гол забили и казалось, что так оно все и будет хорошо, однако в футболе нужно отрабатывать от первой и до последней компенсированной минуты. На секунду расслабился и – все. Тебя накажут. Думаю, то хорошая наука для Полесья. Очень надеюсь, что в Андорре будет получен положительный результат житомирцами.

Как по мне, в первую очередь, в тех игроков, которые выйдут с первой минуты, должна быть заряженность на результат. Каждый должен сыграть с максимальной самоотдачей. Закрыть соперника на его половине, не давать ему дышать ни секунды. Надо же минимум два гола забивать и не пропускать при этом. Не нужно пробивать дно!", – цитирует Маркевича Украинский футбол.

Напомним, Полесье проиграло Санта-Коломе в первой встрече со счетом 1:2. Ответный матч запланирован на 31 июля, начало в 19:00 по киевскому времени.

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