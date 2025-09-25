Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 69 минут, в течение которых ничем не запомнился. Он не нанес ни одного удара по воротам соперника, за что получил после игры низкие оценки от римских журналистов.

"Не использует шансы, которые дает ему Гасперини": Довбик получил самую низкую оценку за матч Лиги Европы

"Дело не только в нашей атакующей фазе, нам везде нужно совершенствоваться. Не всегда нужно указывать пальцем на центрального нападающего.

Довбик прибавляет физически. Нам всем нужно постараться немного улучшить игру в нападении, завершении атак и последних передачах, чтобы нападающие были более подготовлены к опасным моментам. Фазу нападения нужно рассматривать более комплексно", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Рома впервые в сезоне забила свыше одного гола – Довбык снова не впечатлил: Лига Европы