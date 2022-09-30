"Я думаю, что те матчи, которые были, те результаты и игра, вряд ли являются основанием, чтобы продолжать работу Петракова. Если глобально смотреть. Но в конкретных моментах может быть так, что выбора не останется, и это самое неприятное.

Ключевая ошибка Петракова, проблема Довбика, или Кого больше всего не хватило сборной Украины

Надо понимать, какой тренер нам нужен. Футбол Шевченко и Петракова – это разные стили. Возможен ли иностранец? Почему нет. Команда была в четвертьфинале Евро, недавно была в элите Лиги наций, и мы помним, как оттуда вылетели. Конечно, нужно помнить о ситуации в стране, но уверен, что можно найти европейского тренера со своим стилем.

Понятно, что финансово топ-тренера мы не потянем. Но хотелось бы наставника со своим видением футбола. Оптимистично я не настроен относительно способностей этих специалистов (речь идет об УАФ – прим .) найти кого-то за пределами того круга, который обсуждается в СМИ", – заявил Джулай в подкасте Стара Школа .

Напомним, Петраков возглавил "сине-желтых" прошлым летом, но не сумел вывести сборную на ЧМ-2022 и вернуться в элиту Лиги наций. Его договор рассчитан до конца текущего года.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти