Защитник Лудогорца Игорь Пластун рассказал, как его жена встретила россиян в Болгарии после наступления их оккупантских войск на территорию Украины.

"У нас была игра, к моей жене подходили люди, немного. Разград – небольшой город, но здесь есть некоторые семьи из России, из Украины. К моей жене подходили россияне, говорили: "Извините нас, пожалуйста. Это не наши идеи, это не то, что мы хотим".

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Конечно, они ничего не могут поделать. Один дьявол со своей свитой сумел так разозлить людей, и та ненависть, которая есть у нас – думаю, мы все это чувствуем", – поделился Пластун в интервью Tribuna.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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