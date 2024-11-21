"Ты никогда не знаешь, что будет. У нас идет смена поколений, много молодежи зашло в команду, они показывают хороший футбол.

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У Забарного и Судакова есть силы и умение быть лидерами. Я был уверен, что Украине под силу взять очки с Албанией и Грузией, и рад, что оказался прав – четыре балла и выход в плей-офф это уже хорошо при таких турнирных обстоятельствах. Далее подождем, как сложится со жребием.

Не стоит ждать стабильной игры от молодежи, которую давали ветераны. Я думаю, что все будет хорошо. У нас классная команда, в интересный футбол играет. Впереди у нас очень светлое будущее и хочу, чтобы болельщики и журналисты не прибивали команду после каждого матча, требуя результата здесь и сейчас. Да, сейчас нет стабильности, но через эти ошибки они подойдут к отбору на ЧМ-2026 сильнее", – сказал Пластун в комментарии Український футбол.

Напомним, сборная Украины только в последнем матче Лиги наций сумели подняться с последней строчки на вторую и получить право бороться за выход в дивизион А.

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