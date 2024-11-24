"Жеребьевка хорошая, она прошла удачно. Сборная Украины, если в кондициях и на ходу, то может любую команду обыграть. Как они подойдут к матчам с Бельгией, с какими футболистами, кто будет играть в этих матчах, посмотрим.

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Конечно, Бельгия – это соперник непростой. Я не думаю, что надо посыпать голову пеплом. Имеем то, что имеем. Будем к матчам с бельгийцами готовиться серьезно. У нас есть достаточно хорошие футболисты. Конечно, сборная Бельгии по подбору игроков – это достаточно серьезный оппонент. Но, думаю, все мы от этих матчей с Бельгией получим удовольствие.

Относительно игры на Евро... Я не могу охарактеризовать ту игру, потому что в группе тогда сложилось такое непростое положение. И, по сути, игра с Бельгией, честно говоря, была никакая. Было тогда видно, что футболисты опустошены.

Готовясь к игре с Бельгией, надо взять за основу матч со сборной Грузии. В этой встрече была отдача, была очень хорошая скорость и борьба. Всех лучших украинских футболистов нужно будет привлекать к матчам с Бельгией. Потому что на кону будет стоять имя, престиж, деньги и много других вещей.

Албания – это не Бельгия. И мы еще не сыграли ни одного матча, после которого мы могли бы выйти и сказать, что это была вообще фантастика и все понравилось в этом поединке! Да, в матче с Грузией ряд футболистов достаточно сильно сыграли. Конечно, на матче с Бельгией надо вызвать в сборную исполнителей, которые будут играть на атаку и будут актуальными.

Возможно будут готовы сыграть Цыганков и Малиновский. Есть еще и Ярмоленко, которого нельзя списывать со счетов. На такие матчи, как с Бельгией, надо выходить с мотивацией, которая должна у всех присутствовать. Также должна быть готовность футболистов! И надо не просто играть! У футболистов сборной Украины должна быть чрезвычайная самоотдача", – сказал Буряк в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Бельгия финишировала третьей в дивизионе А2. Среди потенциальных соперников "сине-желтых" также были Венгрия, Шотландия и Сербия. Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

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