"Смотрел ли я матч с Ренном? Да. Это футбол, на таком уровне такие ошибки, как у Попова, не прощают. Но на ошибках учатся, и не нужно делать из этого трагедию. Конечно, это неприятно. Я считаю, что должна была быть ничья.

"В раздевалке с Поповым поговорили бы по-мужски": экс-хавбек сборной Украины назвал главную проблему Динамо

В мое время Динамо, конечно, таких антирекордов не устанавливало. Самое главное – не нужно посыпать команду плохими словами, наоборот – нужно поддерживать. Я думаю, они сами разберутся в коллективе со своими проблемами. Однако я понимаю болельщиков, которым неприятно, что команда проигрывает и не показывает качественный футбол. В футболе есть черные и белые полосы, возможно, у Динамо сейчас черная полоса.

Увольнять ли Луческу или пусть работает дальше? Когда команда выигрывает, то тренер всегда хороший. Когда проигрывает – плохой и тренер, и команда. Следовательно, они все вместе делают что-то такое, что мешает добиться положительного результата", – сказал Алиев в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, сейчас Динамо переживает не лучший период в своей истории: в УПЛ киевляне с 6 пунктами девятые (после 5-ти туров), а в Лиге Европы в группе В идут последними без очков.

Динамо подарило Ренну победу в матче ЛЕ – Цыганкова слишком мало, историческое фиаско с голом ребенка, поэзией и страхом