"Не надо полагаться на одного Довбика": Мичел защитил украинца, который не может забить 2 месяца
Главный тренер Жироны Мичел Санчес ждет результативности не только от своих нападающих.
“Серия Довбика без голов? Для меня важно, создает команда моменты или нет. На Стуани много лет лежала обязанность забивать голы, и для него это было очень сложно. Мы не можем полагаться только на одного игрока. Это команда, которая играет хорошо или плохо, создает моменты и защищается. Все вместе.
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Забьет Довбик или нет, но команде нужна победа. Для этого каждый должен забивать голы, это наш способ мышления. Довбик спокоен не из-за гола, который на днях забил за сборную, а потому, что команда создает моменты", – цитирует Мичела AS.
Напомним, Довбик положил 14 голов в 27 матчах Ла Лиги. Впрочем, после хет-трика в ворота Севильи (21 января) словно оборвало – 8 матчей без точных ударов.
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