“Серия Довбика без голов? Для меня важно, создает команда моменты или нет. На Стуани много лет лежала обязанность забивать голы, и для него это было очень сложно. Мы не можем полагаться только на одного игрока. Это команда, которая играет хорошо или плохо, создает моменты и защищается. Все вместе.

Довбик стал трансферной "приманкой" Жироны – украинец помог вырвать игрока Барселоны

Забьет Довбик или нет, но команде нужна победа. Для этого каждый должен забивать голы, это наш способ мышления. Довбик спокоен не из-за гола, который на днях забил за сборную, а потому, что команда создает моменты", – цитирует Мичела AS.

Напомним, Довбик положил 14 голов в 27 матчах Ла Лиги. Впрочем, после хет-трика в ворота Севильи (21 января) словно оборвало – 8 матчей без точных ударов.

Довбик и Цыганков нарвались на критику испанцев из-за сборной Украины, Лунин удивил интересным поступком