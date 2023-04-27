"Анализируя встречу, можно сказать, что мы не показали хорошую игру, нам было некомфортно, но знали, что будет тяжело. Вторым голом они наказали нас. Мы боролись до конца, но Райо Вальекано заслуженно победил. Нас огорчает это поражение. Нам не хватало понимания игры. Мы злоупотребляли длинными передачами. Должны были искать преимущество в центре поля. Нам было тяжело, теряли мяч и играли менее аккуратно, чем обычно.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Барселона – 2:1

Послание футболистам простое: многое еще впереди, Ла Лига не выиграна. Победа стоит дорого, каждый выездной матч – это война. Жаль, что возвращаемся домой расстроенными, потому что это была хорошая возможность взять три очка. Каждая игра – это история, на днях мы играли очень хорошо, а против Райо Вальекано – плохо. Не надо думать, что у нас отрицательная динамика, потому что это не так", – рассказал главный тренер "блаугранас" после матча.

Напомним, что каталонцы выиграли только один из четырех последних матчей. Барселона продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, несмотря на поражение в минувшем туре. Отрыв от Реала составляет 11 очков. Следующий матч подопечные Хави проведут против Бетиса 29 апреля.

Барселона снова потерпела фиаско с Райо Вальекано – долгожданный гол Левандовски не помог избежать провала