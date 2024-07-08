"Это уже второй наш спарринг на летних сборах, Ранее обыграли Ингулец. Матч прошел нормально. Я дал возможность сыграть почти всем ребятам: кто-то по тайму, кто-то провел на поле 30 минут. Игрой доволен. Хорошо, что победили. Но есть много еще над чем работать.

Кривбасс официально попрощался с экс-игроком Динамо

Сборы в Словении только начались. У Кривбасса все еще впереди, очень много труда. Не надо делать какой-то эйфории, что победили. Надо продолжать двигаться вперед. Это сборы, всем трудно, будем работать, чтобы увидеть на поле ту игру, которую хотим от команды", – сказал Вернидуб в комментарии для пресс-службы клуба.

Напомним, Кривбасс одержал победу в товарищеском матче на сборах в Словении, обыграв бухарестское Динамо со счетом 2:0.

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