"Мы не ожидали, что Украина будет в таких форс-мажорных обстоятельствах, и что футбол в стране опустится на уровень ниже. Условно, не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня. Стало меньше легионеров, меньшие бюджеты у клубов – все это облегчило задачу выхода в УПЛ с теми возможностями и ресурсами, которые у нас есть.

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То есть, это не только мы вышли в УПЛ. Мы двигались туда, но и уровень Премьер-лиги двигался к нам вниз. Думаю, 5-7 лет назад нам и пяти лет могло бы не хватить, чтобы выйти в элиту.

Понимаем, что мы по-серьезному сюда зашли. Осознаем, что нам нужна академия, база, новый современный стадион, еврокубки, воспитание и продажа молодежи. Только тогда мы сможем быть самоокупаемыми. Но мы сознательно на это идем и к этому готовы. То есть цель – прозрачный, публичный европейский клуб со своей академией, болельщиками, стадионом и имиджем мощной силы, которая умеет зарабатывать деньги на футболе. Если бы мы не видели на финише этого проекта какие-то дивиденды, а просто трату средств, то мы бы вот так и играли на уровне любителей, тратя 2-3 млн грн в год. И нам этого было бы достаточно.

Задачи на дебютный сезон в Премьер-лиге? Закрепиться. Условно середина таблицы для первого года нас полностью устроит. Не хотелось бы быть весь сезон на пороховой бочке – имею в виду места с 12-го по 16-е. Хотя все может быть.

Стать крепким середняком, силой, которая будет в каждом матче давать бой любому сопернику – это в наших силах. У нас 70% клубов УПЛ могут занять как 5-е место, так и 16-е. Поэтому дальше все будет зависеть от каждого клуба, его комплектации, тренерского состава и руководства", – сказал Полтавец в комментарии Tribuna.

Напомним, ЛНЗ завершил прошлый сезон в статусе бронзового призера Первой лиги, что позволило побороться за повышение в классе в переходных матчах. Жертвой команды Александра Ковпака стал Ингулец.

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