Известный украинский комментатор Виктор Вацко призвал болельщиков не хейтить "бело-синих", ведь команде Луческу пока не под силу тягаться с командами уровня Баварии.

"Динамо не смогло ничего противопоставить Баварии ни в футбольном смысле, то есть в мастерстве, ни с точки зрения организации игры, ни с точки зрения психологии. Проиграв первый тайм, киевляне попытались что-то создать в атаке, но Бавария очень четко ловила их в переходных фазах.

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Тоже самое мы видели в поединке за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера. Уровень Динамо просто ниже, и это нужно нормально воспринимать. Это тоже самое, что условный Мариуполь будет играть против киевского Динамо.

В футболе есть такое понятие как класс, и в настоящее время класс футболистов Баварии в разы выше. В этом матче Бавария показала, что будет одним из главных претендентов на триумф в Лиге чемпионов. Наши реалии таковы, что мы даже приблизительно не можем играть на равных с такими клубами. Позорить и хейтить команду нет смысла, потому что не может Ланос обогнать заряженный Мерседес", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо на выезде уступило Баварии со счетом 0:5.

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