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"Не могу дождаться": Дуэлунд рвется в бой в матче с Мариуполем – датчанин пропустил 5 месяцев

18 мая 10:05 82 Читати українською
"Не могу дождаться": Дуэлунд рвется в бой в матче с Мариуполем – датчанин пропустил 5 месяцев
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд очень ждет матча 29 тура УПЛ против Мариуполя, в котором имеет шанс выйти на поле.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

Миккел Дуэлунд в своем Instagram поделился, как он ожидает поединка против Мариуполя, который состоится сегодня, 18 мая, в 17:00.

Дуэлунд забил за Динамо U-21 во втором матче подряд

"Не могу дождаться завтра", – подписал фотографию датский хавбек.

Напомним, Дуэлунд пропустил 5 месяцев из-за тяжелой травмы, полученной в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца (0:1).

Динамо – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Can't wait for tommorow

Публикация от Mikkel Duelund (@duelund_99)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Динамо Киев - Мариуполь
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