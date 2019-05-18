"Не могу дождаться": Дуэлунд рвется в бой в матче с Мариуполем – датчанин пропустил 5 месяцев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд очень ждет матча 29 тура УПЛ против Мариуполя, в котором имеет шанс выйти на поле.

Миккел Дуэлунд в своем Instagram поделился, как он ожидает поединка против Мариуполя, который состоится сегодня, 18 мая, в 17:00.

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"Не могу дождаться завтра", – подписал фотографию датский хавбек.

Напомним, Дуэлунд пропустил 5 месяцев из-за тяжелой травмы, полученной в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца (0:1).

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