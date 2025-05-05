"Все знали значимость этого матча, знали, с кем мы будем играть – с командой, которая в хорошем моменте, которая сыграна. Мы это все понимали, и самым большим недоразумением было удаление. Оно максимально повлияло на ход игры – мы почти тайм провели вдесятером.

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Не может быть подобного в такой момент сезона, в таком матче. Надо в этих ситуациях на весы ставить все, что происходит вокруг. Особенно когда у нас стоит на бровке игрок, который готов выйти на замену – и происходит подобная неприятность.

Что я могу потом ребятам сказать, которые остались вдесятером, отыграли почти тайм, создали лучший момент за матч у двух команд – выход один на один, – который не забили? Что можно предъявить тем, кто остался, отрабатывал, компенсировал и отдал силы, всю энергию, сердце, которое у них было для того, чтобы вдесятером зацепиться за результат?

Что я могу ребятам сказать? Ничего не могу им сказать. А такие удаления могут быть очень ценными. Такого не может быть, просто не может", – сказал Ашур для Футбол 360.

Напомним, защитник Полесья Георгий Майсурадзе получил вторую желтую карту на 51-й минуте игры с Александрией (1:2) и был удален с поля. Сейчас житомирский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ с 43-мя очками.

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