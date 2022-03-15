Защитник Беневенто и сборной Польши Камиль Глик прокомментировал покупку автомобиля скорой помощи, который будет использоваться для транспортировки тяжелобольных украинских детей в Польшу.

"История проста. Я приобрел карету скорой помощи, у меня есть человек, который может ее водить. Внутри она оборудована должным образом. Особенно для тяжелобольных детей.

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Идея моей жены мне сразу понравилась. Мы не можем смотреть на происходящее за восточной границей. Как можем, так и помогаем. Не можем смотреть на страдания и страх в глазах этих детей", – цитирует Глика stacja7 .

Отметим, что Камиль не впервые реагирует на войну в Украине. Раньше он делал это с помощью слов в соцсетях.

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