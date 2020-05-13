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"Не можем себе позволить": директор РБ Лейпциг оценил возможность удержать Шика

19:25 12 Читати українською
"Не можем себе позволить": директор РБ Лейпциг оценил возможность удержать Шика
Шик и Вернер / Imago

Немецкий РБ Лейпциг, очевидно, не сможет продолжить сотрудничество с нападающим Патриком Шиком. Он выступает за "быков" на правах аренды из итальянской Ромы.

Спортивный директор Лейпцига Маркус Кроше заявил, что немецкий клуб не имеет возможности выкупить 24-летнего чеха. Об этом сообщает Bild.

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"Мы не сможем выплатить полную сумму за трансфер Шика. Нужно искать другие варианты", – цитирует издание функционера.

Отметим, что арендным соглашением между Ромой и РБ Лейпциг предусмотрена опция выкупа нападающего за 29 млн евро. Стоимость аренды – 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Патрик Шик провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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