– Мы хорошо знали соперника, все происходило именно так, как я и ожидал. Мы очень тщательно анализировали Верес, они действовали почти так же, как в игре 1-го круга, которая завершилась 1:1. У нас тогда было много моментов, и мы должны были выигрывать.

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Сегодня сценарий был почти такой же. Они иногда шли в высокий прессинг, но преимущественно защищались средним или низким блоком в схеме 4-4-2, хорошо оборонялись. И они очень опасны в контратаках. Это то, чего мы ожидали.

Но в 1-м тайме мы им помогли своими ошибками. Вместо того чтобы использовать их слабые места, мы позволили им пользоваться сильными – действовали слишком небрежно с мячом, принимали неправильные решения во время выхода из обороны. Кажется, за первые 10 минут мы 5 или 6 раз потеряли мяч.

Затем у нас были 10-15 минут в 1-м тайме, когда мы действовали очень хорошо, создали 2-3 замечательных момента. Но дальше снова начали играть медленно. В 1-м тайме наша игра шла волнами. Мы дали сопернику возможность действовать на контратаках, в чем они очень хороши.

Мы не принимали правильных, логических решений, контролируя мяч, и, как следствие, давали им шансы. Нам немного повезло, что они не реализовали свои моменты на контратаках. Но я был абсолютно недоволен 1-м таймом и очень четко дал это понять в раздевалке во время перерыва.

Я не могу рассказать вам, что именно я сказал в перерыве своим игрокам. Но дело не только в том, чтобы что-то сказать команде. Моя задача – также помочь команде изменить ситуацию к лучшему. Изменить что-то в тактическом плане, возможно, сделать замены, чтобы добавить новой энергии. То, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Но я всегда стараюсь помочь своей команде. Даже если мы играем хорошо – всегда есть куда улучшаться. А если мы знаем, что играли плохо в 1-м тайме – тогда это моя ответственность.

Я должен помочь команде найти правильный путь, чтобы изменить игру и выиграть матч. И именно это и произошло во 2-м тайме после нашего разговора. И я очень рад видеть, что мои игроки это восприняли. Они слушали и действительно пытались воплотить во 2-м тайме все то, что я просил. И за 2-й тайм они заслуживают комплиментов.

Также выражаю комплименты тем, кто вышел на замену. Педринью, Назарина, Траоре, Эгиналдо, даже молодой Глущенко, который появился в последние несколько минут, – все они помогли команде, добавив энергии. В этом и есть сила Шахтера: каждый, кто выходит, делает свой вклад в игру. И я очень рад это видеть.

– Господин Марино, вы в свое время заявляли, что борьба за чемпионство завершена, потом сказали, что еще нет. Поэтому по состоянию на сейчас Шахтер в игре, борется за чемпионство?

– Не могу вспомнить те слова. Смотрите, я сказал определенные вещи с реалистичной точки зрения на тот момент. Но все, кто знаком со мной, знают, что я – боец. Я никогда не сдаюсь. Иначе я, видимо, не приехал бы в Украину в такой период, если бы не был таким. Поэтому моя команда всегда будет биться до конца. Это однозначно. Это часть моего характера, и это то, что я всегда стараюсь передать своей команде. Тогда я просто пытался объяснить, что будет очень сложно.

Сначала мы провели великолепные игры с Кривбассом и Карпатами, а потом увидели, насколько несправедливым и жестким может быть футбол – сыграли вничью. В тот момент мы упустили свой шанс догнать поезд. Это разочаровывает. Я всегда говорю, что все закончится, когда действительно закончится. До того момента, можете быть уверены, моя команда будет биться с моей силой духа до самого конца, – цитирует Пушича пресс-служба Шахтера.

Добавим, что сейчас Динамо уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 57 очками, оставляя позади Александрию (53) и Шахтер, который имеет 47 баллов и матч в запасе. Несмотря на разгром Вереса, отставание "горняков" от киевлян остается серьезным – 10 очков.

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