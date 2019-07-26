"Не могу сравнить Будучность с командами УПЛ", – Лунев

Нападающий Зари Максим Лунев подвел итоги противостояния с черногорским клубом.

"Мы все довольны. Это была первая игра в новом сезоне. Первый матч под руководством нового тренера. Все стремились победить. Я пропустил сборы и хотелось выйти и доказать, что могу и хочу играть.

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Нам дали немало пространства. Стадион гнал их вперед. Возможно, поэтому они выдвинулись к нашим воротам, не оглядываясь назад. Не могу сравнивать Будучность с командами УПЛ. Это совсем другие игры, другой турнир. Это – Лига Европы", – сказал Лунев в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, пятая команда прошлогодней УПЛ одержала уверенную победу на выезде со счетом 3:1.

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