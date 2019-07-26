toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

"Не могу сравнить Будучность с командами УПЛ", – Лунев

08:53 63 Читати українською
"Не могу сравнить Будучность с командами УПЛ", – Лунев
Максим Лунев / Фото ФК Заря

Нападающий Зари Максим Лунев подвел итоги противостояния с черногорским клубом.

60’ Михайло Перович
 
Артём Громов 16’
Артём Громов 19’
Леван Арвеладзе 82’
16’ Артём Громов
19’ Артём Громов
60’ Михайло Перович
82’ Леван Арвеладзе

"Мы все довольны. Это была первая игра в новом сезоне. Первый матч под руководством нового тренера. Все стремились победить. Я пропустил сборы и хотелось выйти и доказать, что могу и хочу играть.

Скрипник – о победе над Будучностью в Лиге Европы: Преимущество помогает оптимистично смотреть вперед

Нам дали немало пространства. Стадион гнал их вперед. Возможно, поэтому они выдвинулись к нашим воротам, не оглядываясь назад. Не могу сравнивать Будучность с командами УПЛ. Это совсем другие игры, другой турнир. Это – Лига Европы", – сказал Лунев в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, пятая команда прошлогодней УПЛ одержала уверенную победу на выезде со счетом 3:1.

Заря победила Будучность в Лиге Европы: подтверждение класса луганчан, удачный дебют Скрипника и проблемы при стандартах

blog_ava
На Озила напали два человека с ножом – Колашинац выбежал защищать одноклубника с голыми руками
07:30
355
Теги
Заря Заря Лига Европы Максим Лунев Максим Лунев Будучность - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
53
мин
Реал Мадрид
02:30
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук