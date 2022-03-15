"Война очень жестокая, и трудно видеть, как рушатся города и умирают люди. Я – отец четырех детей, и я не могу смотреть, как умирают дети. Взрывы бомб в детской больнице... Не думаю, что любой человек в мире может выдержать это. Стараюсь поддержать свою страну, пытаюсь привлечь внимание, пытаюсь говорить о том, что происходит, пытаюсь достучаться до людей, а потом понять обстоятельства.

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Конечно, я стараюсь собирать гуманитарную помощь и помогать своей стране, своему народу, беженцам. Я ждал распоряжений правительства, и теперь это совершенно ясно... Я работал здесь с послом Украины. Также у меня есть пару друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять здесь 150 беженцев и разместить их.

Не думаю, что в Украине сейчас есть место, где можно чувствовать себя в безопасности. Я до сих пор не могу в это поверить, иногда это похоже на плохой сон. Просто просыпаюсь и говорю себе: "Все нормализуется". Но я знаю, что этого никогда не произойдет. Знаю, что мы должны справиться с этой ситуацией, и мы должны найти способ возобновить мир в моей стране", – сказал Шевченко в комментарии для ITV.

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