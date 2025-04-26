"Руслан Петрович понимает нас и по-человечески, и по-футбольному. То есть он понимает, в каком мы состоянии, ведь сам отыграл не одну сотню матчей. Он молодой и амбициозный тренер, который пытается донести до нас свои идеи. Не могу сказать, что он мягкий тренер, ведь Руслан Петрович довольно импульсивный. Скажем так, у него есть золотая середина", – сказал Филиппов в интервью РБК-Украина.

"Европа, встречай": Александрия отреагировала на выход в еврокубки после шестилетнего перерыва

Руслан Ротань возглавил Александрию в декабре 2022 года, В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 8-й позиции в чемпионате. Сейчас "горожане" занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ с 60-ю очками.

К слову, в текущей кампании Александр Филиппов провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 1 ассист, контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Александрия обеспечила бронзу УПЛ – "горожане" удержали победу над Ингульцом и приблизились вплотную к Динамо